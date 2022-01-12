Авария на зимней дороге в Саратове
Саратовских водителей просят быть осторожнее на скользкой дороге, не превышать скорость, особенно вблизи переходов и образовательных учреждений. Госавтоинспекция напоминает об опасности зимней дороги.
Горожан вообще просят по возможности отказаться от дальних поездок. А также не бросать автотранспорт там, где он может помешать снегоуборочной технике.
Обстановка на дорогах остаётся напряженной из-за снегопада. Он продолжиться и завтра.
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