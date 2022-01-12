Михаил Исаев на совещании

Ночью Саратов от снега будут убирать 350 единиц техники. Сегодня, 12 января, Михаил Исаев провел вечерний оперштаб.

Саратовцам напомнили, что по поводу работы общественного транспорта можно обратиться на телефон горячей линии 28-69-48 работает круглосуточно.

Днем дворы Саратова убирали 1724 дворника и 129 единиц техники. Объекты соцсферы сегодня очищал 1061 технический рабочий и 177 спецмашин. Подходы к торговым точкам убирали 2113 человек и 216 машин.

Ночью дороги и тротуары будут очищать 350 единиц техники. Снегопад завтра продолжится.

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