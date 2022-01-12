Фото: "Пара Слов"

Николай Панков похвалил коммунальные службы Балаково за уборку улиц. Об этом он пишет в своем Телеграм-канале «Пара слов».

- Вчера и сегодня я посетил Балаковский и Вольский районы, был в Шиханах. Снегопад все еще продолжается, но федеральные трассы расчищены. Хотелось бы, чтобы и остальные дороги в регионе обслуживались также, - пишет парламентарий.

Николай Панков также отметил, что Балаково очищен лучше, чем некоторые районы Саратова.

- Главам районов областного центра нужно усилить работу, - напомнил Панков.

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