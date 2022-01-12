«Автодор» в Саратове обыграл турецкий «Бахчешехир»

Саратовский «Автодор» в третьем туре 2-го раунда Кубка ФИБА-Европа обыграл лидера группы «L» турецкий «Бахчешехир».

Упорный матч, который прошел 12 января в Саратове, завершился со счетом 75:70.

«Автодор» возглавил группу.

Следующая игра у саратовской команды в рамках Лиги ВТБ на выезде против пермской «Пармы» 16 января.

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