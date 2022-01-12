Радаев осмотрел новое освещение дороги в Солнечном-2 и дал поручения по уборке снега

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Мэр Саратова Михаил Исаев заявил, что на уборку снега выведена вся техника и тысяча дворников. Снег, собранный с дорог будут вывозить ночью. Кроме этого, от всех управляющих компаний потребовали провести уборку своих территорий. Об этом он доложил губернатору Радаеву, с которым 12 января посетил Солнечный-2, где закончен монтаж освещения трассы по улице Тархова до поворота на кирпичный завод.

Протяжённость участка – 3,5 км ул. Тархова. С обеих сторон дороги было установлено 256 фонарей, их монтаж шел все новогодние праздники, хотя по контракту должны быть завершены до конца декабря прошлого года.

Радаев отметил, что этом году планируется установить фонари на въезде со стороны Новоастраханского шоссе, а также на Южном подходе к аэропорту «Гагарин».

По поводу расчистки города губернатор отметил, что «люди должны видеть комплексную очистку города». Он предложил где возможно применять роторную технику, а по городу запустить специальную контрольную группу для проверки рапортов о расчистке улиц.

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