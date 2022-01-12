Бусаргин предложил саратовцам сбрасывать ему лично адреса нерасчищенных улиц

Роман Бусаргин

Сотрудникам администрации Саратова и всех муниципалитетов области поручено отслеживать обращения в телеграм-канале председателя правительства Романа Бусаргина по поводу нерасчищенных от снега улиц и направлять туда людей и технику.

Бусаргин на совещании с министерствами транспорта, строительства и Госжилинспекцией, а также с представителями администрации областного центра напомнил, что всем чиновникам с нового года подняли зарплаты.

- Сейчас подняли всем зарплату, поэтому давайте сейчас все их отрабатывать. Соответственно, если кто-то не справляется, надо просто искать место, где поспокойнее будет работать. Поэтому что попрошу. Сейчас в моем телеграм-канале открывается соответствующая запись, люди будут сбрасывать туда по всему региону соответствующие адреса, где есть проблема с проездом, проходом к объектам социальных учреждений либо жильем. Отрабатывать прошу их незамедлительно, - заявил Бусаргин.

Он предложил главам районных администраций назначить ответственных и наблюдать ситуацию всю ночь а самое главное, отрабатывать поступившие сообщения.

- С сегодняшнего дня и до завтрашнего утра, коллеги, мы с вами работаем в этом непрерывном режиме. Все службы, которые у нас задействованы, в ночь их нужно усилять. Смотрите, что необходимо в рамках тяжелого отряда, если есть такая необходимость, он у нас готов к работе. … … Завтра с утра отдельно соберемся, доложите о работе, которая была проведена за ночь, - заявил Бусаргин подчиненным на совещании по поводу преодоления последствий снегопада.

Соответствующий пост, под которым жители могут сообщить о проблемах с проездом, уже опубликован. за два часа под ним собралось уже 84 комментария.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.