В Энгельсском районе умерла десятилетняя девочка. Специалистами проводится доследственная проверка.

Ребенок скончался вчера ночью, 11 января, в поселке Новопушкинское. Родители вызвали «скорую», потому что десятилетней девочке стало плохо. Однако приехавшие медики могли лишь констатировать смерть ребенка.

Признаков насильственной смерти на теле девочки не обнаружено. Ведется установление всех обстоятельств произошедшего. Собирается информация о семье погибшей, о чем сообщает СУ СК Саратовской области.

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