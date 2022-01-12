Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Судимый житель Балашова пытался поджечь автомобиль, об этом сообщает региональное управление МВД.

В полицию поступило заявление о попытке поджога автомобиля «ВАЗ-2107». Владелец транспорта сообщил, что некий гражданин пытался сжечь машину.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний мужчина. Ему предписано обязательства о явке.

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