Фото: ГУ МВД по Саратовской области
Судимый житель Балашова пытался поджечь автомобиль, об этом сообщает региональное управление МВД.
В полицию поступило заявление о попытке поджога автомобиля «ВАЗ-2107». Владелец транспорта сообщил, что некий гражданин пытался сжечь машину.
Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний мужчина. Ему предписано обязательства о явке.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.