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Общество12 января 2022 13:14

Поликлиники и больницы Саратовской области отправили в соцсети

Ожидая большого количество амбулаторных больных штаммом Омикрон, руководство минздрава требует от врачей наладить онлайн-контакты с пациентами
Источник:kp.ru
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Олег Костин

Олег Костин

Минздрав Саратовской области требует от подведомственных медучреждений как можно быстрее наладить удаленное общение с пациентами. Для этого врачи будут использовать популярные мессенджеры.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин поставил такую задачу перед главными врачами на очередном рабочем совещании в региональном минздраве по поводу новой волны заболеваемости коронавирусом в виде штамма Омикрон.

- Этот штамм очень быстро и массово распространяется. Но есть мнение научного сообщества, что из-за специфики течения заболевания – преимущественно нетяжелого – его лечение преимущественно будет осуществляться в амбулаторных условиях, то есть на дому. Поэтому важно, чтобы каждый пациент был на постоянной связи с медиками, - заявил Олег Костин.

Он заметил, что из-за кадрового дефицита медперсонала, ждать врача на дом можно очень долго, по телефону также бывает сложно дозвониться.

- Через популярные мессенджеры пациент может непосредственно своему доктору рассказывать о состоянии своего здоровья, течении болезни, об эффекте принимаемых препаратов, возможных новых симптомах и так далее. В свою очередь, врач будет держать состояние пациента на постоянном контроле и при необходимости корректировать терапию. Здесь самое важное, чтобы пациент не оставался один на один со своей болезнью, - отметил Олег Костин.

Номера мессенджеров врачей обещают опубликовать на официальных сайтах учреждений в открытом доступе.

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