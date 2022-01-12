По Тархова не пройти

Сегодня вечером, 12 января, очистка снега в Саратове идет с переменным успехом. Об этом КП-Саратов сообщают очевидцы из Ленинского района.

Пройти по Тархова в сторону 50-лет Октября – задача не из легких. Снег очищен в шахматном порядке: чтобы добраться до моста, придется переходить с одной стороны улицы на другую.

При этом на самом мосте уже работает сотрудник коммунальной службы со спецтехникой. Проспект 50 лет Октября сейчас так же убирают.

Мост в Ленинском районе

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