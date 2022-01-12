В Саратове возбуждено дело по эвакуации здания УФСИН

В Саратове возбуждено уголовное дело по поводу эвакуации здания УФСИН, которая прошла вчера, 11 января. От этом сообщает «СарБК» со ссылкой на собственный источник.

- Днем 11 января в полицию поступила информация, что на электронную почту Лефортовского районного суда Москвы пришло нецензурное сообщение о том, что в зданиях суда и ФСИН заложены бомбы, - пишет издание. Из саратовского здания УФСИН тогда пришлось вывести около 200 человек.

Специалисты обследовали здание УФСИН, расположенное в районе пересечения Московской и Астраханской, и ничего не нашли.

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