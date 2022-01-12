В Саратове неравнодушные горожане спасли от усыпления здорового кота

Этого парня могли усыпить уже завтра

В Саратове чуть не произошла маленькая трагедия – здоровый домашний кот чудом избежал усыпления. Добросердечные горожане нашли ему новый дом.

Хозяин восьмилетнего кота планировал переезд в новую квартиру. Когда ему удалось найти подходящий вариант, оказалось, что за животное придется дать залог. Не очень большая сумма, 15 тысяч рублей, оказалась мужчине дороже питомца, и того было решено усыпить.

Всего несколько дней было у неравнодушных горожан, чтобы спасти котика, но, к счастью, серого пушистика удалось пристроить к одной из обеспокоенных его судьбой девушек.

Сейчас котик обрел новый дом

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