В Саратове еще четыре дома признали объектами культурного наследия, соответствующий документ сегодня, 12 января, представил глава регионального управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин.

В Кировском районе, по адресу Университетская, 109 расположен «Комплекс Саратовского казенного винного склада №1», включающий три постройки. Теперь он признан объектом культурного наследия регионального значения.

В волжском районе под охрану государства был взят двухэтажный жилой дом конца XIX века. Он расположен по адресу Челюскинцев, 19 и признан объектом культурного наследия местного значения.

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