Председатель ТСЖ из Саратова получила два года условно за присвоение денег, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Председатель ТСЖ из Ленинского района Саратова с 1 января 2018 по 31 мая 2020 года потратила на нужды товарищества свыше 3,1 миллионов рублей, чем причинила ущерб ресурсоснабжающим организациям. Она также сняла со счетов товарищества и присвоила более 138 тысяч рублей. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.

Всего за 2021 год в суды поступили 14 уголовных дел в отношении 15 лиц, совершивших преступления в сфере ЖКХ.

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