Саратов завалило снегом. Рассказываем, чего ждать дальше

Саратовцев засыпало снегом Фото: Екатерина Семенова

Замначальника саратовского гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала, когда в Саратовской области закончится снегопад. На днях в регионе может выпасть месячная норма осадков. Напомним, снег начал идти вчера, 11 января, вечером.

По словам синоптика, с начала месяца в регионе выпали 70% от месячной нормы, а за минувшие полтора суток – 27%. Цветайло уточнила, что снег будет идти до середины завтрашнего дня повсеместно, а после уйдет в Левобережье, где и утихнет.

А в эту субботу, 15 января, в регионе ожидается не только снег, но и сильный ветер. Тем не менее, сами осадки будут не столь интенсивными. Следующий снегопад ожидается 18-го числа.

Таким образом, ещё до середины месяца в регионе может выпасть уже месячная норма осадков.

- В этом нет ничего необычного. Супер-снежный январь у нас, например, был в 2019-м году. Тогда высота снега в четыре раза превышала норму – в черте города 105-130 сантиметров.

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