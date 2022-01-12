В Саратовской области отключат радио и телевещание

С 12 по 27 января в Саратовской области запланировано профилактическое отключение радио и телевещание, о чем сообщает Филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

20 телеканалов и 3 радиостанции попадают под профилактику. В разное время их будут ненадолго отключать.

12 января проверка назначена в Балашовском районе, 17 января профилактика пройдет в Балакове, Алгае, Ершове. Саратов будет испытывать трудности с эфиром 19 января. 27 января будет отключение в Перелюбе.

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