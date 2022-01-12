Завод в Саратове заставили выплатить 26 миллионов долгов по зарплате

Завод в Ленинском районе Саратова заставили выплатить 26 миллионов долгов по зарплате, об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Речь идет об АО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций». С ноября 2017 года предприятие проходит через процедуру банкротства и накопило огромные долги по зарплате. С февраля по май 2021 года перед 208 работниками образовалась задолженность в размере свыше 26,5 миллионов рублей. За это прокуратура подала в суд на руководителей предприятия и арбитражных управляющих.

Бывший руководитель предприятия дважды признавался виновным. Его оштрафовали на 850 тысяч рублей. Прокуратура также вносила представления директору предприятия и конкурсному управляющему и 448 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании зарплаты. Составлено 972 протокола комиссии по трудовым спорам.

Одного из арбитражных управляющих уличили в незаконном присвоении денег и осудили. Деньги сотрудникам выплатили.

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