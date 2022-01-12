Пенсионерка из Саратова похитила газ на сумму 6,6 миллиона, об этом сообщает региональная прокуратура.

61-летняя владелица базы отдыха из Саратова предстанет перед судом по обвинению в особо крупной краже. Она сделала самовольную резку трубы в газопровод и стала воровать ресурс. С декабря 2017 по ноябрь 2020 года было похищено почти 950 тысяч кубометров газа. Ущерб составил более 6,6 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Саратовский районный суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.