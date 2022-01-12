Михаил Исаев потребовал не прерывать из-за снегопада работу трамваев в Саратове

Чистка улиц в Саратове

Сегодня, 12 января, глава Саратова Михаил Исаев провел совещание с лицами, ответственными за уборку города от последствий снегопада.

Поскольку снег продолжит идти, есть проблемы с работой общественного транспорта. Трамваи стоят в Князевке и на улице Романтиков. Исаев поручил закрепить за этими направлениями ответственных лиц и наладить взаимодействие с ГИБДД, которые будут убирать мешающие машины с путей. Также глава Саратова призвал следить за состоянием социально-значимой инфраструктуры.

- Пешеходные переходы, лестницы - этому также уделить особое внимание, - сказал Михаил Исаев.

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