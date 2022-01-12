В Саратовской области продолжается опасный снегопад

Снегопад в Саратове

Завтра, 13 января, в Саратовской области продолжится сильный снегопад. Объявлен желтый уровень опасности.

По данным регионального управления МЧС, ночью и днём 13 января в некоторых районах Саратовской области и в Саратове выпадет сильный снег, глубина которого достигнет 6-19 миллиметров, местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

На дорогах будут снежные заносы. Напомним, вечером Михаил Исаев проедет по дорогам Саратова, чтобы проверить, как их чистят.

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