Мужчина в Саратове продал украденный пуховик дороже, чем он стоил в магазине

Мужчина просто надел пуховик под свою куртку и ушел

В Ленинском районе Саратова полицейские задержали мужчину, который украл пуховик в одном из магазинов спорттоваров и продал его дороже, чем в магазине. Кража произошла 5 января.

Вычислили подозреваемого по камерам видеонаблюдения – мужчина взял несколько товаров, ушел в примерочную, потом вышел из нее и покинул магазин с пустыми руками. На самом деле мужчина надел пуховик под свою куртку. В магазине заявили, что стоимость украденной вещи более 4 тысяч рублей.

Задержанный полицией 35-летний ранее судимый саратовец признался в краже. Он рассказал, что выйдя из магазина, продал украденный пуховик незнакомцу на рынке 3 Дачной за 5 тысяч рублей.

Сейчас удачливый коммерсант находится под обязательством о явке.

Видео УВМД РФ по городу Саратов.

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