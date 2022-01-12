В Балаково назначен новый начальник отдела архитектуры и градостроительства

Ирина Кондрашова

Сегодня, 12 января, в администрации Балаковского района назначен новый начальник отдела архитектуры, градостроительства и его информационного обеспечения.

Новую должность заняла Ирина Кондрашова. Она имеет два высших образования по направлениям архитектура и юриспруденция.

Ранее Ирина работала архитектором и дизайнером в различных организациях, выступала руководителем многих проектов.

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