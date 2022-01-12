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Общество12 января 2022 11:20

В Саратове из-за снегопада закрыли городские катки

Наталия Калинина
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Сегодня, 12 января, в Саратове из-аз снегопада закрыли городские катки, об этом сообщает городская администрация.

Работа муниципальных катков временно приостановлена из-за сильного снегопада. Как только он кончится, катки обещают снова расчистить и открыть.

Напомним, по прогнозам синоптиков, снегопад в Саратове будет идти и завтра, и послезавтра.

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