В Саратове из-за снегопада закрыли городские катки

Сегодня, 12 января, в Саратове из-аз снегопада закрыли городские катки, об этом сообщает городская администрация.

Работа муниципальных катков временно приостановлена из-за сильного снегопада. Как только он кончится, катки обещают снова расчистить и открыть.

Напомним, по прогнозам синоптиков, снегопад в Саратове будет идти и завтра, и послезавтра.

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