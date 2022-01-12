Бывший чиновник из Саратова не смог обжаловать 10 лет «строгача», которые он получил за взятку от бизнесмена. Об этом сообщает пресс-служба Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Речь идет о Сергее Сергиенко, который ранее был начальником отдела ГКУ Саратовской области «Управление капитального строительства». За пять миллионов рублей он обещал директору ООО «Экология Сибири» в обход закона присудить победить в аукционе на поставку оборудования для строительства аэропорта в Саратове.

Его уголовное дело пересмотрели еще раз и оставили приговор без изменений. Сергей Сергиенко получил 10 лет колонии строгого режима, несмотря на жалобы адвокатов.

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