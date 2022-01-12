Видео с камеры наблюдения

В Саратове двух подростков заподозрили в краже роутеров, эту историю рассказали в региональном ГУ МВД.

Инцидент произошел в магазине бытовой техники в одном из торговых центров. Двое подростков 16 и 17 лет подозреваются в краже пяти wi-fi-роутеров. Общий ущерб составил 34 тысячи рублей. Оперативники полагают, что злоумышленники просто взяли то, что было ближе к выходу. Было возбуждено уголовное дело.

Молодые люди признались, что сдали добычу в комиссионный магазин. Они находятся под подпиской о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.