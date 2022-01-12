Володин призвал создать программу реконструкции депо электротранспорта

Новое троллейбусное депо появится в Заводском районе Саратова. Решение о выделении земельного участка под его строительство принято. Об этом в своем инстаграм сообщил мэр Михаил Исаев.

Новый инфраструктурный объект, как надеется градоначальник, позволит разгрузить территорию Кировского депо. Его, кстати, тоже ожидают перемены, анонсировал градоначальник.

Он пообещал, что работа по благоустройству цехов и смотровых каналов начнется в этом году в Ленинском троллейбусном депо, бытовые помещения там уже отремонтировали

- Вячеслав Володин верно отметил необходимость создания программы развития депо. Соответствующие поручения уже даны, - написал Михаил Исаев в своем истаграм.

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