В мэрии Саратова признали задержки в движении транспорта

Снегопад в Саратове заставил горожан подолгу стоять на остановках Фото: Екатерина Семенова

Сложная дорожная ситуация в Саратове из-за снегопада и ДТП продолжается в течение дня. В мэрии подвели итоги утренних пробок и признали проблемы на ряде направлений общественного транспорта в отдаленных районах и в центре города.

Утром задержки наблюдались в Князевке и на улице Романтиков. Прямо сейчас коммунальные службы расчищают засыпанный проезд по маршруту следования автобуса №22 в поселок Увек.

Сбои в движении подтверждены у трамвая №9, а также на трамвайных маршрутах №6 и №11, где сломался вагон. Из-за проблем с контактной сетью останавливалось движение троллейбусов №5, 5А и 109.

Интервалы движения общественного транспорта по всему городу увеличены, признали в мэрии. Причина в заторах, снегопаде и ДТП.

Снегопад в городе, по прогнозам синоптиков, продлится весь день и всю следующую ночь, вплоть до полудня 13 января.

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