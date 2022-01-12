Михаил Исаев вечером проверит, как убирают улицы Саратова

Михаил Исаев на совещании

Сегодня, 12 января, глава Саратова Михаил Исаев устроил совещание с лицами, ответственными за уборку города от последствий снегопада.

В 20:00 глава Саратова отправится объехать город со штабом. Он поручил отработать главам района взаимодействие с ГИБДД и убрать мешающие проезду снегоуборочной техники машины.

- Снегопад не прекращается и не закончится и завтра, и послезавтра. Более 300 человек задействовано в уборке. В первую очередь очищают подходы к школам, травм пока нет. С тротуарами еще есть проблемы, - пояснил заместитель главы администрации Александр Бурмак и получил поручение лично проконтролировать уборку улиц вечером.

17 школьных маршрутов вышли в рейс сегодня. 1 700 предприятий торговли также учитываются при уборке. Тем не менее, на совещании отметили затруднительное положение на дороге к Красному Текстильщику.

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