В Балаково рабочий сорвался с высоты на бетонный пол на одном из складов

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балаково на складе одной из местных организаций, производящих удобрения, 11 января произошло ЧП.
Как установили сотрудники регионального Следственного комитета, накануне днем 49-летний рабочий занимался монтажом подвесной кран-балки.
- По предварительной версии, около 15 часов 00 минут, при перестегивании ремня страховочного троса, рабочий, потеряв равновесие, упал с высоты на бетонное покрытие, получив травмы головы и тела, - уточнили в региональном СУ СКР.
Сейчас рабочий находится в больнице. Следователи установливают все обстоятельства произошедшего.
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