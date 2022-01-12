Рецидивист в Саратове украл сканер штрих-кодов, приняв его за сотовый телефон

Во время прошлой отсидки подозреваемого мобильники так и выглядели

В одном из сетевых продуктовых магазинов Октябрьского района неизвестный украл с кассы аппарат для сканирования штрих-кодов на товарах.

Стоимость пропажи – 23 тысячи, полиция завела уголовное дело о краже.

В ГУ МВД рассказали, что по записям видео камер вычислили и задержали подозреваемого – 36-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого.

Мужчина сознался в краже и рассказал, что забрал устройство из кассового бокса, потому что думал, что это мобильный телефон кассира. Рецидивист признался, что так и не смог понять, как «телефон» работает. Изучить матчасть пока есть возможность – его отпустили на время следствия под подписку о невыезде.

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