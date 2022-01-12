В Саратовской области от коронавируса скончались девять человек за сутки, Сегодня, 12 января, данные по смертности обновил оперштаб.

За прошедшие сутки от осложнений коронавирусной инфекции скончались девять человек: пять женщин и четверо мужчин в возрасте от 44 до 87 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 5180 жителей региона.

Напомним, всего в Саратовской области коронавирусом заразились 135 406 человек, 147 из них узнали свой диагноз сегодня.

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