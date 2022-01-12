У вокзала в Саратове маршрутка попала в аварию

Авария в Саратове

Сегодня, 12 января, возле вокзала в Саратове маршрутка попала в аварию, об этом КП-Саратов сообщил очевидец.

«ГАЗель», следовавшая по маршруту № 3 столкнулась с автомобилем «Лада-2112». Это произошло в районе пересечения улиц Московская и Аткарская.

О пострадавших пока не сообщается.

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