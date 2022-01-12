В Саратове отметят День российской печати в онлайн-формате

День печати в Саратове

Завтра, 13 января, в Саратове отметят День российской печати. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, о чем сообщает правительство области.

В 11:00 в читальном зале библиотеки СГТУ имени Юрия Гагарина пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати. Представителей СМИ, которые добились особых успехов в профессии, будут поздравлять.

Посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале и в инстаграм-аккаунте Мининформ64.

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