В Ртищевском районе семья с двумя детьми отравилась газом

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 11 января, в Ртищевском районе Саратовской области семья с двумя детьми отравилась газом.

Инцидент произошел в деревне Малая Екатериновка. В частном доме находились мужчина, женщина и два их сына четырех и 11 лет, которые вдруг почувствовали себя плохо, при этом младший из сыновей потерял сознание.

Прибывшая по вызову «скорая» доставила их в больницу с диагнозом отравление продуктами горения.

Проводится доследственная проверка. В кухне пострадавших была газовая колонка и вытяжная труба. Когда людям стало плохо, она работала

Сейчас жизни и здоровью семьи ничего не угрожает, в их доме нет опасной концентрации веществ, о чем сообщает СУ СК региона.

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