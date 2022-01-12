В Ртищевском районе семья с двумя детьми отравилась газом

Фото: СУ СК по Саратовской области
Вчера, 11 января, в Ртищевском районе Саратовской области семья с двумя детьми отравилась газом.
Инцидент произошел в деревне Малая Екатериновка. В частном доме находились мужчина, женщина и два их сына четырех и 11 лет, которые вдруг почувствовали себя плохо, при этом младший из сыновей потерял сознание.
Прибывшая по вызову «скорая» доставила их в больницу с диагнозом отравление продуктами горения.
Проводится доследственная проверка. В кухне пострадавших была газовая колонка и вытяжная труба. Когда людям стало плохо, она работала
Сейчас жизни и здоровью семьи ничего не угрожает, в их доме нет опасной концентрации веществ, о чем сообщает СУ СК региона.
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