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Общество12 января 2022 7:21

Дороги Саратовской области от снега убирают почти 900 машин

Наталия Калинина
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Уборка дорог

Уборка дорог

Вчера, 11 января, Саратовскую область накрыл снегопад, который еще не кончился. Поэтому дороги от снега убирают почти 900 машин, о чем сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

На уборку региональных дорог вышло 256 машин. На транзитные маршруты Саратова ночью вышли 17 машин. Примерно столько же было в Вольском, Калининском, Турковском, Балтайском и Энгельсском районах. Коммунальщики использовали 1991 тонн реагентов.

В населенных пунктах области дороги убирают 447 машин и 337 рабочих, а на федеральных трассах 176 машин и 176 рабочих.

Напомним, в Саратове дороги убирают 223 машины, хотя в нем еще остаются трудности с движением.

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