Стенд с ошибками у областного минобраза установили за счет госпрограммы «Развитие образования»

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В министерстве образования Саратовской области нашли виновных в размещении стендов с ошибками на «Доске успеха молодежи Саратовской области».

Подрядчик (ИП Арбузов Андрей Владимирович) при изготовлении макетов выбрал не окончательный, а рабочий вариант макета. Ответственный сотрудник заказчика, ГКУ СО «Центр бухгалтерского и административного обеспечения образования», - допустил халатность.

- Сейчас мы все испытываем стыд и желание исправить ситуацию как можно быстрее. Работа уже идёт, и стенд будет приведен в порядок. Исполнитель взял на себя обязательство в кратчайшие сроки разместить на стендах исправленную информацию, - заявил министр Михаил Орлов в публикации министерства в соцсетях.

Подготовка «Доски успеха молодежи Саратовской области» осуществлялась за счет средств государственной программы «Развитие образования в Саратовской области».

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