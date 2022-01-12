В селах Саратовской области установят более 50 вышек высокоскоростного интернета

Вышки сотовой связи поставят в 50 деревнях Саратовской области

В Саратовской области в 2022 году в более чем 50 селах установят станции мобильной связи. Вышки построят в деревнях с населением от 100 до 500 человек, в которых отсутствует сотовая связь и мобильный интернет стандарта LTE. Об этом сообщает региональное минцифры.

При создании станций LTE предполагается использовать отечественное оборудование. Об этом заявил зампред правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Импортозамещение будет происходить не только в инфраструктуре, но в программном обеспечение. И это направление будет поддерживаться.

В 2021 году саратовские предприниматели купили со скидкой в 50% более 1800 лицензий на использование российского программного продукта. Субсидии предоставляло минцифры РФ. Саратовская область вошла в топ-15 регионов по востребованности этого вида поддержки.

Планируется, что доля отечественного оборудования связи составит к 2025 году более 50%.

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