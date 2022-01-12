В Красноармейском районе две легковушки столкнулись с фурой

ДТП в Красноармейском районе

Вчера, 11 января, в Красноармейском районе Саратовской области произошло ДТП: две легковушки столкнулись с фурой, о чем сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария случилась в 21:20 на 371 километре трассы «Сызрань-Волгоград». Chevrolet Cruz, за рулем которого сидел 29-летний парень, столкнулся с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом Tonar. За рулем фуры сидел 46-летний водитель. От удара повреждение получил автомобиль «Лада Гранта» под управлением 25-летнего водителя.

В результате ДТП пострадала 49-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet Cruz. С травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

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