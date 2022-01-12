Сегодня, 12 января, в Саратовской области коронавирусом заразились 147 человек за сутки. Всего в регионе зафиксировано уже 135 406 случаев. Выздоровели 124 646 человек, за сутки — 411.

В стационарах пребывают 1 086 человек, на амбулаторном лечении остаются 4 684 пациентов.

В Саратове обнаружено 43 зараженных, в Энгельсском районе прибавилось 18 пациентов, в Вольском отмечено 13 случаев.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 9;

- 7-14 лет – 6;

- 15-17 лет – 5;

- 18-29 лет – 12;

- 30-49 лет – 51;

- 50-64 лет – 35;

- 65 и старше – 29.

С пневмонией поступили 26 человек, с признаками ОРВИ — 121.

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