Сегодня, 12 января, в Саратовской области коронавирусом заразились 147 человек за сутки. Всего в регионе зафиксировано уже 135 406 случаев. Выздоровели 124 646 человек, за сутки — 411.
В стационарах пребывают 1 086 человек, на амбулаторном лечении остаются 4 684 пациентов.
В Саратове обнаружено 43 зараженных, в Энгельсском районе прибавилось 18 пациентов, в Вольском отмечено 13 случаев.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 9;
- 7-14 лет – 6;
- 15-17 лет – 5;
- 18-29 лет – 12;
- 30-49 лет – 51;
- 50-64 лет – 35;
- 65 и старше – 29.
С пневмонией поступили 26 человек, с признаками ОРВИ — 121.
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