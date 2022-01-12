В Саратове новую инфекционную больницуразрешили ввести в эксплуатацию

Новая больница в Саратове

Новая инфекционная больница в Саратове получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Сегодня утром, 12 января, был подписан соответствующий документ.

Теперь медучреждение передадут минздраву для получения медицинской лицензии. В конце января, по планам организаторов, новая больница сможет принять первых пациентов.

Напомним, новая инфекционная больница рассчитана на 400 коек, но можно увеличить количество пациентов до 1200 человек. Уникальный проект удалось реализовать благодаря поддержке спикера ГД Вячеслава Володина и Правительства РФ.

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