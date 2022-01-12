Саратов встал в гигантских пробках после снегопада

Транспортный коллапс в Саратове утром 12 января

Утром 12 января саратовцам крайне тяжело добрать до работы, потому что весь город стоит в серьезных заторах. По данным сервиса Яндекс.Пробки, уровень заторов практически максимальный – 9 баллов.

Все основные магистрали, по которым ходит также общественный транспорт, блокированы: Проспект Строителей, Улица Шехурдина, Улица Антонова в Ленинском районе, проспект Энтузиастов, Улица Чернышевского в Заводском, улица Танкистов, Навашина в Кировском, Мичурина, Астраханская, Чапаева также в заторах. пробки в поселке Юбилейный и при подъеме в Юбилейный из Затона.

Серьезные заторы также перед въездом на мост через Волгу, как со стороны Саратова так и со стороны Энгельса.

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