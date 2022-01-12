В Саратове сбитый иномаркой ребенок отделался легким ушибом и помял машину

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

В Саратове сбитый иномаркой Daewoo Matiz ребенок отделался легким ушибом и помял машину.

По предварительным данным, авария произошла напротив дома 48 по улице Тархова в 17:15. Водитель автомобиля Daewoo Matiz сбил 11-летнего мальчика. Пострадавший получил небольшой ушиб

По информации Госавтоинспекции региона, сейчас ребенок уже дома, спит. Госпитализации не было.

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