Два подчиненных Исаева получили выговоры после критики губернатора

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Глава администрации Саратова Михаил Исаев объявил выговоры двум своим подчиненным - руководителям комитетов поЖКХ и дорожному хозяйству.

Сделал он это буквально сразу после окончания заседания координационного совета при губернаторе по борьбе с коронавирусом.

Открывая заседание Валерий Радаев предложил мэру обратить внимание на плохую уборку льда с тротуаров и крыш, от чего уже несколько саратовцев пострадали. Мэру предложили назначить ответственных за каждый участок и спрашивать с них в случае происшествий, вплоть до увольнения.

- В связи с некачественной уборкой тротуаров от снега и наледи и несвоевременной очисткой крыш многоквартирных домов, административных зданий глава Саратова Михаил Исаев привлек к дисциплинарной ответственности председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александра Гусева и председателя комитета по ЖКХ Максима Сиденко, - сообщили в мэрии Саратова после окончания заседания корсовета.

Главам районных администраций и директорам муниципальных учреждений, занимающихся уборкой города, эту ситуацию "поставили на вид".

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