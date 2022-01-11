В Энгельсе у школьницы отобрали телефон за 100 тысяч

Вчера, 10 января, Энгельсе у школьницы отобрали телефон за 100 тысяч. Подозреваемый задержан за грабеж. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

В полицию обратилась 38-летняя мама пострадавшей. Она рассказала, что у ее 14-летней дочери отобрали телефон, стоимость которого составляет 107 тысяч рублей. Это случилось на улице Тельмана.

Правоохранителя удалось задержать подозреваемого, им оказался ранее судимый 37-летний мужчина. Телефон успели забрать из комиссионного магазина. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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