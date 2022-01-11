Жители Ленинского района остались без воды до утра

Сегодня, 11 января, жители Ленинского района Саратова остались без воды до утра, о чем сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на водопроводных коммуникациях по адресу Буровая, 19а. На время ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в границах улиц: Буровая - Благодарова - 3-я Степная.

Коммунальщики планируют восстановить подачу воды завтра, 12 января, в 6:00.

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