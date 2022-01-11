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Общество11 января 2022 14:04

Жители Саратовской области стали на 20 процентов реже заболевать ОРВИ

Наталия Калинина
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Ирина Мясникова на корсовете

Ирина Мясникова на корсовете

Жители Саратовской области стали на 23 процента реже заболевать ОРВИ. Об этом сегодня, 11 января, сообщили на очередном заседании по коронавирусу.

Тем не менее уровень заболеваемости остается высоким. Эпидемиологический порог среди взрослого населения превышен на 41 процент, как мы сообщали ранее.

В Саратовской области выявлено 134 случаев заражения гриппа. Всего было проведено более 5 тысяч тестов. Вакцинацию прошли 40,7 процента населения. Среди детей темпы вакцинации называют недостаточными.

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