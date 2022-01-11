Глава Балакова призвал не ждать, пока город завалят снегом

Уборка снега в Балаково

Глава Балаковского района Саратовской области призвал не ждать, пока город завалят снегом. Сегодня, 11 января, Сергей Грачев сообщил об этом на своей странице в Инстаграм.

- На неделе в Балаковском районе ожидаются снегопады. Службам ЖКХ, руководителям УДХБ и Комбината благоустройства дано поручение контролировать уборку снега. Не надо ждать, когда город и район завалят снегом! Это касается и тротуаров, и важной инфраструктуры, - заявил Грачев.

В Балаково действует горячая линия по уборке и вывозу снега. Горожане могут обратиться в «Комбинат благоустройства» по номеру: 8-8453-46-80-25.

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