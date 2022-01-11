Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 13:46

Глава Балакова призвал не ждать, пока город завалят снегом

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уборка снега в Балаково

Уборка снега в Балаково

Глава Балаковского района Саратовской области призвал не ждать, пока город завалят снегом. Сегодня, 11 января, Сергей Грачев сообщил об этом на своей странице в Инстаграм.

- На неделе в Балаковском районе ожидаются снегопады. Службам ЖКХ, руководителям УДХБ и Комбината благоустройства дано поручение контролировать уборку снега. Не надо ждать, когда город и район завалят снегом! Это касается и тротуаров, и важной инфраструктуры, - заявил Грачев.

В Балаково действует горячая линия по уборке и вывозу снега. Горожане могут обратиться в «Комбинат благоустройства» по номеру: 8-8453-46-80-25.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.