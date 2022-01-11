Заседание корсовета

На развитие здравоохранения в Саратовской области выделили 8 миллиардов. Сегодня, 11 января, об этом в рамках очередного координационного совета по коронавирусу заявил Валерий Радаев.

Восемь миллиардов будут направлены на развитие саратовского здравоохранения в 2022 году. На эти средства отремонтируют онкологический и противотуберкулезный диспансеры, а также детскую клиническую больницу.

Предусмотрено обновление и капремонт семи поликлиник в Саратове, Ершовском, Энгельсском, Калининском, Красноармейском, Базарно-Карабулакском и Питерском районах.

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