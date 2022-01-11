Ситуация с коронавирусом в Саратовской области остается нестабильной

Сегодня, 11 января, в Саратове состоялся очередной координационный совет по коронавирусу. Показатель заболеваемости составил 5 647,3 на сто тысяч населения. Прирост заболеваемости остается на уровне среднего по России.

- Эпидемиологическая ситуация остается нестабильной, потому что затрагивает неимунное население, в первую очередь детей. За неделю коронавирусом заразились около 150 детей. Слегка увеличилось количество заболевающих пенсионеров, - заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Мясникова.

Темпы вакцинации в регионе значительно замедлились. Полностью завершили вакцинацию около 60 процентов взрослого населения, что является средним уровнем по стране.

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