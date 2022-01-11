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Общество11 января 2022 13:16

Радаев предложил увольнять городских чиновников за травмы прохожих от ледяных глыб

Источник:kp.ru
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Валерий Радаев предложил увольнять чиновников за травмы людей от ледяных глыб

Валерий Радаев предложил увольнять чиновников за травмы людей от ледяных глыб

Губернатор Вадерий Радаев заявил, что не может назвать удовлетворительной уборку города от снега и льда. При этом – уже есть пострадавшие – глава региона предложил мэру Михаилу Исаеву назначить ответственных за каждый участок и увольнять их, если люди получат там травму.

- Прошу вас активизировать все коммунальные службы. Проявите волю, чтобы ваши подчиненные отчитывались по каждому вверенному участку и в случае плохой очистки несли ответственность вплоть до оргвыводов. Единичная травма – это повод для отставки куратора, - обратился Радаев к мэру Саратова.

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